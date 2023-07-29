29 Temmuz 2023, Cumartesi
Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı
Diyarbakır'da yaya geçidinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Buğdaycı'nın annesi "Anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, 2 saat sonra ölüm haberini aldım. Frene bassa Mihracem şu an yaşıyordu" dedi.
Giriş Tarihi: 29.07.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 06:53
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