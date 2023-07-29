Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Mihrace en güçlü dayanağımdı. Çok azimli ve güçlü bir insandı. İlkyardım sertifikasını almak için üniversiteye gidiyordu. Üniversitede bitirdiği beden eğitimi yüksekokulunda akademisyen olmak istiyordu. Hayalleri vardı. Yine o kara günde, hayallerini konuşurken, anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, iki saat sonra ölüm haberini aldım. Kızımın yokluğuna nasıl alışacağım, üzüntüden tansiyon gözlerime vurdu. Tansiyon nedeniyle gözlerimi açamıyorum.