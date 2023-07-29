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Haberler Galeri Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Diyarbakır'da yaya geçidinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Buğdaycı'nın annesi "Anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, 2 saat sonra ölüm haberini aldım. Frene bassa Mihracem şu an yaşıyordu" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.07.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 06:53
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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Zonguldakspor Basketbol67 takımının başarılı oyuncusu 31 yaşındaki Mihrace Yasemin Buğdaycı, Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki Hayati Avşar Caddesi'ndeki yaya geçidinden bisikleti ile geçtiği sırada Mazlum K.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Buğdaycı'nın acılı annesi SABAH'a konuştu. 11 çocuk annesi Emine Buğdaycı (65) yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Kızımın cinayetini iki gün manşetten veren SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Kızımın cesedi toprağa verilmeden sürücü Mazlum K.'nın serbest bırakılmasına yüreğim dayanmıyor. Adaletli bir raporun hazırlanarak gereken cezanın verilmesini istiyorum.

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

Mihrace en güçlü dayanağımdı. Çok azimli ve güçlü bir insandı. İlkyardım sertifikasını almak için üniversiteye gidiyordu. Üniversitede bitirdiği beden eğitimi yüksekokulunda akademisyen olmak istiyordu. Hayalleri vardı. Yine o kara günde, hayallerini konuşurken, anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, iki saat sonra ölüm haberini aldım. Kızımın yokluğuna nasıl alışacağım, üzüntüden tansiyon gözlerime vurdu. Tansiyon nedeniyle gözlerimi açamıyorum.

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı

FRENE BİLEREK BASMAMIŞ
Kızımı ölümüne neden olan kişi aracı kullanırken ailesi de yanındaymış. Hızı çok olduğundan ailesine zarar gelmesin diye frene basmayınca, benim kızımı aldı benden. Frene dokunsaydı, Mihrace şu an hayataydı.