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Gelibolu’daki yangın kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Gelibolu’daki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda başlayan ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası'ndaki ormanlık alanda devam eden yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar makilik ve ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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