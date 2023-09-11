Okullar bugün açıldı! İstanbul’da ’okul’ trafiği

İlokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okullarındaki törenlerin ardından derse başladı.



İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı.

Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, töreninin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti.

Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.