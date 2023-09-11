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Okullar bugün açıldı! İstanbul'da 'okul' trafiği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Okullar bugün açıldı! İstanbul’da ’okul’ trafiği

2023-2024 eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Eğitim-öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İlokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okullarındaki törenlerin ardından derse başladı.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı.

Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, töreninin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti.

Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrencilere, ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

İSTANBUL'DA 'OKUL' TRAFİĞİ

İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Güngören Merter'de sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafikte yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren artmaya başladı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da saat 08.40 itibaren araç trafiği yüzde 62 olarak ölçülürken, Güngören Merter'de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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