11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Marmara'da botla sürüklenen 4 kişi Rus gemisinde çıktı

Marmara'da botla sürüklenen 4 kişi Rus gemisinde çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
ABONE OL
Marmara’da botla sürüklenen 4 kişi Rus gemisinde çıktı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında botla sürüklenerek kaybolan 4 kişinin Rus bayraklı geminin mürettebatının fark etmesiyle kurtulduğu belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA