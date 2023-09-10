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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da Suruç ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan yolda tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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