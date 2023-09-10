Marmara’da hamsi bereketi! Yüzde 80’i aştı

GEÇEN YIL 130 TON OLAN PALAMUT BU YIL HİÇ YOK

Geçen yıl aynı dönemde palamut 130 ton 277 kilogramken bu sene hiç olmaması dikkat çekti. Limana yaklaşan gemilerden balıkları alan satıcılar, balık kasalarını araçlarına yükleyerek halden ayrıldı.

"BU SENE HAMSİDE MARMARA DENİZİ'NDE BOLLUK VAR"

İBB İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa, "Bu sene hamside Marmara Denizi'nde bolluk var. Bu zaten beklediğimiz bir gelişmeydi. Gelen ürünün yaklaşık yüzde 70'ini hamsi oluşturuyor. Geçen yıl bu rakamlar daha düşüktü. Şu andakinin yüzde 50'sine yakın daha az bir miktarda balık gelmişti. Geçen yılın başat balığı palamuttu. Bu yıl palamut beklemiyoruz ve ilk göstergede de palamudun olmayacağını doğrular nitelikte. Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali'nin özelliği balık borsası diyebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden buraya balık gelir. Türkiye'nin her yerine balık gider. Türkiye balık piyasasının belirlendiği bir merkez burası. Burada şu anda Marmara Denizi'nde sadece hamsi çıkıyor Karadeniz henüz hamsiye başlamadı. Bu nedenle Karadeniz'deki birçok tekne ve Marmara'daki birçok tekne burada avcılık yapıyor. Umudumuz avlanan hamsi miktarının daha çok artması, masrafların daha azalması. Tabii bu arada beklentimiz de balıkçılardan stokları koruyacak, kendi geleceklerini koruyacak özende ve dikkatte olmaları. Bugünlerde gelen balıkların yaklaşık yüzde 70'ini hamsi oluşturuyor. Bunu takip eden istavrit, mezgit, lüfer gelir bu tür balıklar olacaktır. Bu sene palamut dışında her balığı bekliyoruz. Bize denizden gelen ürün yıllar ortalamasına baktığımızda yüzde 10 civarında. Geçen sene bu rakam yüzde 5'in altındaydı. İşte bu yıl bu yakın çevrede hamsi avcılığı olduğu için birçok tekne burada. Bizim balıkçı limanımızın 80 tekne kapasitesi var. Dileğimiz bundan sonra Karadeniz'de de hamsi avcılığının başlaması. Balıkçılarımızın gelir elde etmeye devam etmeleri" dedi.