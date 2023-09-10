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Kan donduran cinayet! Canlı yayında boğazını kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Kan donduran cinayet! Canlı yayında boğazını kesti

Malatya'da bir kişi, husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda Tuncay G. husumetlisi olan Ali Korkmaz'ı (35) Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak burada görüşmek istediğini söyledi.

Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile Tuncay G. burada alkol aldıktan bir süre sonra çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı.

Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli Tuncay G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

Kavga seslerinin duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Tuncay G.'nin suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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