Kırıkkale’de kamyonet alev topuna döndü! Yangının çıkış sebebi...

Kısa sürede büyüyen alevler, kamyoneti tamamen kapladı. Araç sürücüsünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMYONETTE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamamen yanan kamyonette ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kamyonet, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.