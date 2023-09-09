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Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Kerahat vakti...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Kerahat vakti...

"Sabah namazı kazası ne zaman kılınır?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Beş vakit namazdan biri olan sabah namazı, güne başlarken Allah'a yönelmek ve O'na ibadet etmek için kılınır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. İşte, Sabah namazı kaça kadar kılınır sorusunun cevabı...

Sabah namazının vaktinde kılınması İslam'da büyük bir öneme sahiptir. Ancak bazı durumlarda, insanlar çeşitli sebeplerle sabah namazını vaktinde eda edemeyebilirler. Bu noktada müslüman alemi, "Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, dini açıdan cevabı...

SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR?

Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

KERAHAT VAKTİ NE ZAMANDIR?

Kerahat vakitleri, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır. Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.

SABAH NAMAZI FARZININ KAZASI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

Sabah namazının farzı kılmaya niyet edilirken "Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah namazının farzına" ya da "Allah rızası için son sabah namazımın farzının kılmaya niyet ettim." denir.

Sonrasında sabah namazının farzının kazasıda normal vakitte kılmış olduğumu namaz gibi 2 rekat farz olacak şekilde sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzının kazasının kılınmasındaki tek fark niyet edilme şeklidir.

Namazı kılacak olan erkekler için kamet getirmek sünnettir, bu sebeple ikamet namazın sünnetidir vaktin değildir. Bundan dolayı sabah namazının farzının kazasında da kamet getirilmesi gerekmektedir.

Sabah namazının farzını kılarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kerahat vakitlerine dikkat edilmesi olmaktadır. Sabah için, güneşin doğmasından sonra kerahat vakti girer ve bu süre ise 45 dakikalık bir zaman dilimidir.

Kerahat vakitleri girdiğinde sadece sabah namazı kazası değil hiç bir namazın kılınmaması gerekir.

Kerahat vakitleri ise; güneş doğduktan 45 dakika sonra ve güneş batmadan 45 dakika önceki vakitler olup bunun beraberinde güneşin tam tepede olduğu zaman da kerahat vakti olup bu süreçlerde hiç bir namaz kılınmaz.

Bu durumda sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu süre aralığında sabah namazı kazası sünneti ve farzı ile kaza edilerek kılınabilir.

Bunun sebebi ise sabah namazının sünnetinin kazasının da farz hükmünde olmasıdır. Ancak bu sure aralığı içinde değil de başka bir zamanda aralığı içinde sabah namazı kazası kılınırsa sabah namazının sadece farzı kaza edilir.

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