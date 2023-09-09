Genç kardeşlerin acı kazası! Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen iki kardeşten 1’i öldü

Eskişehir'de oturan Belma A., çocukları Kübra A. ve Muhammet A. ile birlikte Porsuk Çayı'nın Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen bölümünde su kenarında oturdu.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Kübra ve Muhammed kardeşler suya düştü. Çevredekiler suya girip Muhammed'i çıkarıp ihbar üzerine gelen ambulansla Muhammed Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.