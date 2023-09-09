Genç kardeşlerin acı kazası! Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü
Eskişehir'de anneleriyle birlikte Porsuk Çayı kenarında otururken suya düşen iki kardeşten Kübra A.(16) boğularak hayatını kaybederken, kardeşi Muhammet A.(10) ise çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Haber üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları, suda kaybolan Kübra'nın cansız bedenini yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucunda sudan çıkardı.
Eskişehir'de anneleriyle birlikte Porsuk Çayı kenarında otururken suya düşen iki kardeşten Kübra A.(16) boğularak hayatını kaybederken, kardeşi Muhammet A.(10) ise çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de oturan Belma A., çocukları Kübra A. ve Muhammet A. ile birlikte Porsuk Çayı'nın Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen bölümünde su kenarında oturdu.
Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Kübra ve Muhammed kardeşler suya düştü. Çevredekiler suya girip Muhammed'i çıkarıp ihbar üzerine gelen ambulansla Muhammed Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SUDA KAYBOLDU
Diğer kardeş Kübra ise suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları, suda kaybolan Kübra'nın cansız bedenini yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucunda sudan çıkardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...
- Bu zararını kimse bilmiyor! Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Kahve içmek için en doğru saat...
- İbn-i Sina'nın asırlar önceki tarifi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...
- Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
- Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr
- KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...
- ZEKA TESTİ:Resimde kaç kuş var? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözüyor!
- Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! Meğer hep yanlış yapmışız!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu! 2023-2024 yılında öğrenciler hangi günler tatil yapacak!