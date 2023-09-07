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Şili'de 6,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Şili’de 6,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Şili'de 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Arjantin'de de hissedildi.

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Elqui eyaletine bağlı Tongoy sahil kasabası olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.48'de ve yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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