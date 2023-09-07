Şili'de 6,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Şili'de 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Arjantin'de de hissedildi.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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