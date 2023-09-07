Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı! Olay yerine ekipler sevk edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kamil K. yaralanırken, otobüsün camı da patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. idaresindeki 41 AKN 650 plakalı servis dışı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K. isimli vatandaşa çarptı.
OTOBÜSÜN CAMI PATLADI
Çarpmanın etkisiyle Kamil K. savrulurken, otobüsün camı patladı. Hemen aracıdan inen şoför, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.
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