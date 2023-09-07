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Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı! Olay yerine ekipler sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı! Olay yerine ekipler sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kamil K. yaralanırken, otobüsün camı da patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K.'ye halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kamil K. yaralanırken, otobüsün camı da patladı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. idaresindeki 41 AKN 650 plakalı servis dışı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K. isimli vatandaşa çarptı.

OTOBÜSÜN CAMI PATLADI

Çarpmanın etkisiyle Kamil K. savrulurken, otobüsün camı patladı. Hemen aracıdan inen şoför, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Şoför ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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