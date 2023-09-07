Bursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.