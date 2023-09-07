Bursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bursa'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
GECE KULÜBÜNE GİRMELERİNE İZİN VERMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. gece kulübüne girmek istedi. Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ
Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'ye "Ahtapot" orta saha geliyor! Hırvat oyuncu takibe aldı! Jorginho, Fabricio Diaz derken...
- Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak?
- YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?
- 4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?
- Emekli maaşına %65'lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?
- A101 aktüel ürünler kataloğu (7 Eylül 2023)! mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya birçok ürün A101’de
- Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...
- Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?
- 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...
- Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?