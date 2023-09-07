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Bursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Bursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

GECE KULÜBÜNE GİRMELERİNE İZİN VERMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. gece kulübüne girmek istedi. Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN FAZLA UZAKLAŞAMADI

Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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