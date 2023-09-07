İstanbul’daki sağanak yağış barajları doldurdu mu? İşte son durum

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalmaya devam etti.

İstanbul'da önceki gün etkili olan aşırı yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. İstannbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranını az da olsa olumlu yönde etkiledi.