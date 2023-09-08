Son dakika: 3 aylık Asel bebekten acı haber! Cansız bedeni bulundu
Son dakika haberleri... Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'dan acı haber geldi. Annesinin kucağından sele kapılan küçük bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan sele araçlarında yakalanan Nazif (25)-Hayriye Balcan (25) çifti kurtuldu; annesinin kucağından kayan 3 aylık Asel bebek ise suya kapılarak kayboldu.
Kayıp bebeği bulmak için AFAD, jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve STK gönüllerinden oluşan 408 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Asel bebeğin, 5'inci günde Kireçlik mevkisinde cansız bedeni bulundu.
KAYBOLDUĞU NOKTAYA 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerinde açıklamada bulundu. 410 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmasına katıldığını belirten Kumbuzoğlu, ''STK'larımız, UMKE'miz, izcilik kulübümüz, askerimiz, polisimiz, emniyetimiz, gönüllü vatandaşlarımız yaklaşık 410 arama kurtarma ekibiyle ve köpeklerimizle, dalgıçlarımızla büyük bir mücadele örneği sergiledik.
7/24 gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizle, yüreğimiz aktı. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok üzgünüz ama bebeğimizi bulduğumuzdan dolayı ona da mutluyuz. En azından cansız bedenine ulaşmak aileyi de memnun etti, bizleri de memnun etti. Bu sel felaketleri sadece Aksaray'da değil, ülkemizi birçok yerinde cereyan etti.
Dolayısıyla sel felaketlerinde vefat eden başta bebeğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Ölenlerin mekanları cennet olsun, yaralananlara da Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.
Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride balçık içinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu. Tabi bu selin özelliği dere suyunu tamamen balçıkla kaplanması. Balçık biliyorsunuz, yapıştıran bir özellik taşıyor. Dolayısıyla taş, ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık aynı zamanda Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde aramayı da zorlaştırdı. İş makinelerinin de yardımıyla arkadaşlarımız, değerli arama kurtarma ekibimiz bu balçığı fark ediyorlar. Bebek de küçük olduğu için işin zor tarafı da buydu; ancak fark ediyorlar ve balçığı üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar. Bulunma şekli bu şekilde.''
'BİR MEZARI OLACAK'
Asel bebeğin amcası Enver Balcan, ''5'inci günde ölü olarak bulundu. Bir mezarı olacak. Bizim de istediğimiz buydu'' dedi.
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