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Pençe-Kilit'ten acı haber! İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Pençe-Kilit’ten acı haber! İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit oldu

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

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