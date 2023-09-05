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Ataşehir'de korkutan yangın! Alevler 4 binayı sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Ataşehir’de korkutan yangın! Alevler 4 binayı sardı

Son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de bir binada çıkan yangın çevresindeki 3 binaya daha sıçradı. Ekipler bölgeye gelirken, yangını söndürme çalışması başladı.

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