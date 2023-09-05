GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...
Altında seyir ne olur? Ons altın fiyatlarına beklentiler neler? Gram altın kaç lira? Gramda beklentiler neler? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatlarında son durum ne? Ons ve gramda beklentiler neler? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM
Altın ABD Merkez Bankası'na bağlı olarak seyrediyor. Sıkı para politikası ABD'de devam edecekmiş gibi görünmekte.
ONS ALTIN
Önümüzdeki dönemde ons dolar fiyatına baktığımıza 1.910 - 1.920 ons dolar fiyatlarının önemli destekler olduğunu görüyoruz.
Muhtemelen 1.970 – 1980 dolarlara doğru çıkabilir sonbahara doğru.
GRAM ALTIN
Türkiye'deki gram fiyatı doların fiyatına bağlı aynı zamanda. Dolar bir parça değer kazandığını düşünürsek Türkiye'deki gram fiyatı TL olarak kısa vade için konuşuyorum 1.750 – 1.800 liralara kadar çıkması muhtemel görünüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...
- Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...
- Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...
- OVP yarın mı açıklanacak, ne zaman? 2023 Orta Vadeli Program nedir, ne demek?
- KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...
- 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...
- Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...
- Milli Piyango on numara sonuçları 2023 | 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı! millipiyangoonline
- TOKİ'den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL'den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!
- Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?
- Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...
- Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…