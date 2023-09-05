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GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

Altında seyir ne olur? Ons altın fiyatlarına beklentiler neler? Gram altın kaç lira? Gramda beklentiler neler? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında son durum ne? Ons ve gramda beklentiler neler? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

Altın ABD Merkez Bankası'na bağlı olarak seyrediyor. Sıkı para politikası ABD'de devam edecekmiş gibi görünmekte.

GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

ONS ALTIN

Önümüzdeki dönemde ons dolar fiyatına baktığımıza 1.910 - 1.920 ons dolar fiyatlarının önemli destekler olduğunu görüyoruz.

GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

Muhtemelen 1.970 – 1980 dolarlara doğru çıkabilir sonbahara doğru.

GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

GRAM ALTIN

Türkiye'deki gram fiyatı doların fiyatına bağlı aynı zamanda. Dolar bir parça değer kazandığını düşünürsek Türkiye'deki gram fiyatı TL olarak kısa vade için konuşuyorum 1.750 – 1.800 liralara kadar çıkması muhtemel görünüyor.

GRAM ALTIN için rakam verdi: Kısa vade için...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

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