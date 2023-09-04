THY’den şampiyonlara bir haftalık tatil hediyesi!

Pazar günü oynanan final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na THY'den tatil hediyesi geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, tüm Türkiye'nin gururu olan şampiyonlara ve istedikleri bir kişiye verilen tatil hediyesini şu ifadelerle duyurdu: