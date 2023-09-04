THY'den şampiyonlara bir haftalık tatil hediyesi!
Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na bir haftalık tatil hediye etti. Konuya ilgili, THY Basın Müşaviri ilk paylaşımı yaptı.
Pazar günü oynanan final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na THY'den tatil hediyesi geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, tüm Türkiye'nin gururu olan şampiyonlara ve istedikleri bir kişiye verilen tatil hediyesini şu ifadelerle duyurdu:
"Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları'ndan davet. Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz."
AVRUPA'NIN SULTANLARI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği karşılaşmayı millilerimiz kazanarak büyük bir zafere imza attı. Karşılaşma sonrası büyük bir coşku yaşanırken kupa töreninde görkemli anlar yaşandı.
Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı. FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı..
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