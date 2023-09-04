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Filenin Sultanları'ndan bir ilk! Avrupa'nın "zirvesi"ne adımızı yazdırdık | Yurda döndüler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Üst üste oynadığı 15 maçta yenilmeyen milli takım, bu müsabakalarda rakiplerine sadece 8 set verdi. Öte yandan şampiyon olarak Filenin Sultanları yurda döndü.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 11:53
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Filenin Sultanları’ndan bir ilk! Avrupa’nın zirvesine adımızı yazdırdık | Yurda döndüler

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye'ye döndü. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

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Filenin Sultanları’ndan bir ilk! Avrupa’nın zirvesine adımızı yazdırdık

AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ADIMIZI YAZDIRDIK

Almanya'da oynadığı C Grubu'nda sırasıyla İsveç'i 3-0, Azerbaycan'ı 3-0, Çekya'yı 3-1, Yunanistan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Filenin Sultanları’ndan bir ilk! Avrupa’nın zirvesine adımızı yazdırdık

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.

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Filenin Sultanları’ndan bir ilk! Avrupa’nın zirvesine adımızı yazdırdık

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

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Filenin Sultanları’ndan bir ilk! Avrupa’nın zirvesine adımızı yazdırdık

Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Milli takımın Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunuyor.