Filenin Sultanları’ndan bir ilk! Avrupa’nın zirvesine adımızı yazdırdık | Yurda döndüler

Filenin Sultanları'ndan bir ilk! Avrupa'nın "zirvesi"ne adımızı yazdırdık | Yurda döndüler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Üst üste oynadığı 15 maçta yenilmeyen milli takım, bu müsabakalarda rakiplerine sadece 8 set verdi. Öte yandan şampiyon olarak Filenin Sultanları yurda döndü.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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