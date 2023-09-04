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Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?

"Burak Berkay Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranlarının yeni yapımı Safir, bugün izleyicisiyle buluşuyor. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide "Yaman" Karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, oyuncu hakkında detaylar...

"Burak Berkay Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranlarının yeni yapımı Safir, bugün izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan fragmanıyla büyük beğeni toplayan dizide yer alan Burak Berkay Akgül, "Yaman" karakterine hayat verecek. İşte, Burak Berkay Akgül'ün hayatı hakkında merak edilenler...

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül, 1997 yılında doğdu. Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu. Akgül daha önce Destan ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda rol aldı.

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranında ilk bölüm ile bu akşam ekrana gelecek olan Safir dizisi Nevşehir/Kapadokya ilçesinde çekiliyor.

SAFİR DİZİSİ OYUNCU VE KARAKTERLER

İlhan Şen - Ateş Gülsoy

Özge Yağız - Feraye Yılmaz

Burak Berkay Akgül - Yaman Gülsoy

İpek Tuzcuoğlu - Gülfem Gülsoy

Erkan Bektaş - Vural Bakırcıoğlu

Nur Yazar - Cemile Yılmaz

Gizem Sevim - Aleyna Yılmaz

Can Bartu Arslan - Okan Gülsoy

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