Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül, 1997 yılında doğdu. Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu. Akgül daha önce Destan ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda rol aldı.