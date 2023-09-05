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11 ilde şiddetli sağanak bekleniyor

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 09:02
Meteoroloji bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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