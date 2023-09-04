Adana Otogarı'nda kan donduran olay! Karşılaşınca boğazından bıçakladı kanlar içinde kaldı
Adana'da bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı darbettikten sonra boğazından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs kanlar içinde kalırken, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Adana Otogarı'nda bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A.'yı (25) darbettikten sonra bıçakla boğazından yaraladı. Esnafın kurtardığı ağır yaralı Ulaş A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı.
Bir anda Ulaş A.'ya saldırmaya başlayan kişi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A,.,daha sonra yere düştü. Şüpheli, daha sonra Ulaş A.'yı boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KANLAR İÇİNDE KALDI, ŞOKA GİRDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri yere yatırdıkları şüpheliyi güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekiplerini bekleyen esnaf ise önce sandalyeye daha sonra yere oturttukları Ulaş A.'nın boğazına tampon yaptı. Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralı Ulaş A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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