Adana Otogarı’nda kan donduran olay! Karşılaşınca boğazından bıçakladı kanlar içinde kaldı

Adana Otogarı'nda bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A.'yı (25) darbettikten sonra bıçakla boğazından yaraladı. Esnafın kurtardığı ağır yaralı Ulaş A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı.