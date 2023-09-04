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İstanbul Maltepe'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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