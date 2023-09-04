Cesedi viyadük altında bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı sır perdesi aralandı! Enes Ahmet Tekin neden öldü?

Kayseri'de kaybolduktan 13 gün sonra viyadük altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in (25), otopsi raporu ortaya çıktı. Beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü tespit edilen Tekin'in genel muayenesinde ateşli silah, kesici ve delici alet izi bulunmadığı belirtildi.



Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.