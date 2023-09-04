Cesedi viyadük altında bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı sır perdesi aralandı! Enes Ahmet Tekin neden öldü?
Kayseri'de kaybolan ve 13 gün sonra cesedi viyadük altında bulunan Enes Ahmet Tekin'in ölümüne ilişkin otopsi raporu çıktı. Tekin'in vücudunda ateşli silah, kesici ve delici alet izi bulunmazken; ölüm nedeni beyin doku ve iç organ harabiyeti olarak belirlendi.
Kayseri'de kaybolduktan 13 gün sonra viyadük altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in (25), otopsi raporu ortaya çıktı. Beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü tespit edilen Tekin'in genel muayenesinde ateşli silah, kesici ve delici alet izi bulunmadığı belirtildi.
Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.
Polis, arama çalışması başlatırken; basına konuşan aile, Ahmet Enes Tekin'in tıp fakültesini istemediğini, sırf kendilerini kırmamak için bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarının eve dönmesi için çağrıda bulundu. Ancak polis ekipleri, 13 gün sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk Viyadüğü'nün altındaki dere yatağında Ahmet Enes Tekin'in cesedini buldu. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Tekin'in cenazesi, Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde Evliya Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'CESETTE İLERİ DERECE ÇÜRÜME' VURGUSU
Viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Enes Tekin'in otopsi raporu ortaya çıktı.
Raporda; Enes Ahmet Tekin'in, yüksekten düşmekle oluşması mümkün künt (ağır) genel beden travmasına bağlı kafatası, kafa tabanı, çok sayıda kaburga kırıkları ile beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü belirtildi. Raporda; ceset üzerinde ileri derece çürüme olduğuna vurgu yapılarak, yaş, kilo ve ölü lekelerinin de ayırt edilemediğinin görüldüğü aktarıldı.
ALKOL VE UYUŞTURUCU ANALİZİ TALEBİ
Otopside yer alan doktorlar, Tekin'e ait iç organ parçalarının Adli Tıp Kurumu Ankara Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilerek, alkol ve uyuşturucu analizinin yaptırılmasının, kemik doku örneğinin ise Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olacağı görüşünde bulundu. Tekin'in genel muayenesinde; herhangi bir ateşli silah yaralanması, kesici ve delici alet yaralanması ve boğulma bulgusuna rastlanmadığı raporda yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'ye "Deli Fişek" orta saha geliyor! 1.89'luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...
- 49 bin TL zam geldi! Peugeot Eylül ayı sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı: 2023 model Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008, 508, ve 5008 güncel fiyat listesi
- Kişiliğinizin gizli sırrı açığa çıktı! Doğum yılının son rakamı 1, 3, 8 ve 9 olanlar dikkat! Sizin kanınızda...
- Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek? Lot detayı...
- 145 bin TL'ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK - Bağkur - Memur emeklilerine 5.000 TL bayram ikramiyesi var mı, yatacak mı?
- MEB 2023 - 2024 takvimini paylaştı! Tarih netleşti, Anaokulu, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! 1,2,3,4,5 ve 9. sınıflar...
- Belediye personel alımı başvuru ekranı 2023 | 11 ilde en az 55 puanla 290 personel alınacak! Memur, Zabıta, İtfaiye eri, Gassal... Branşlar ve şartlar
- TÜİK Eylül ayı kira zammı kaç TL olacak? TEFE - TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2023? İş yeri, dükkan kirası...
- Sigaraya zam son dakika: Sigaraya zam geldi mi 2023? En düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?
- 6,5 milyon memur emeklisine 2. zam ipucu geldi! Memur maaş zammı son dakika şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Uzman doktor 2024 Ocak zamlı maaşı...