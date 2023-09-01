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Türkiye Yüzyılı marşının söz yazarından yüreklere dokunan açıklama: Evimin karşısındaki bayrak ilham oldu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Türkiye Yüzyılı marşının söz yazarından yüreklere dokunan açıklama: Evimin karşısındaki bayrak ilham oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Çekmeköy Belediyesince düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve önceki gün tüm dünya ile paylaşılan marşın söz yazarı Doç. Dr. İlker Kömürcü, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, 'Parlayan Yıldızı Anadolu'nun' dizeleri oldu." dedi.

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