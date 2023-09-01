Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 77. gününde! Tina sahibini arıyor: Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar başladı

'10 KÖPEKTEN İKİSİ ANCAK KURTULUR'

Cavidan Yurdakul (Köpek Eğitmeni): "Öyle görünüyor ki sahibiyle birlikte bir doğa yürüyüşüne çıktılar ve ormanda kayboldular. Sahibinin başına muhtemelen bir şey geldi. Köpeklerin koku duyusu çok güçlüdür ve hafızalarındaki kokuyu kolay kolay silmezler. Doğada ne varsa beslenerek hayatta kalmıştır ve koku duyusuyla evine geri gelmiştir. İnsanlar da nasıl ki zorlu koşullarda gerekirse idrarını içerek, böcek yiyerek hayatta kalıyor, o da öyle yapmıştır. Ancak bu dediğim öyle kolay bir şey değil. 74 gün sonra evine dönmek, günümüzde 10 köpekten ancak ikisinin başarabileceği bir şey. Yani çok önemli bir gelişme. Çok cevval bir köpek var karşımızda. Kendini zorlu şartlarda da fiziken güçlü tutabilecek, hayatta kalabilecek bir köpekmiş. Çünkü birçok köpek bu tür durumlarda donma ve panik yaşar. Ardından da kendini ava düşürür. Ya da panikle bir arabanın altına kalır. Ancak Tina oldukça güçlü karakterli bir köpekmiş. Zayıf bir halka gibi doğada dikkat çekmemiş, kaçan olmamış ve sürülere karşı kendini savunmuş. Öte yandan, cinsi gereği (doberman) güçlü bir köpek. Bir de muhtemelen bu tür şartlara uyumlu. Yani daha önce de doğada kalmış, kamplara gitmiş olabilir. Nasıl ki sokakta yaşayan bir çocuk diğer çocuklara göre daha az hasta olur, hayvanlar da böyle. Kısacası, zorlu koşullara alışık olabilir. Öte yandan, Tina evinden çok uzaklaşmamış da olabilir. Yani örneğin ormanda kayboldu ve evine gelmesi için 5 çıkış noktası vardı. Bu 74 günde tek tek onları denediği ve sonunda doğru yolu bulduğu için eve yeni varmış olabilir. Bu durumda Korhan Bey de evinden çok uzakta olmayabilir. Ancak 74 gün doğada insan bedeninin çürüme süresidir. Yani doğada başına bir şey geldiyse, çoktan yenilmiş, parçalanmış, çürümüş olabilir."