Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 77. gününde! Tina sahibini arıyor: Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar başladı
Balıkesir'de 17 Haziran gününden bu yana kayıp olan Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın geri dönüşü hem umutlandırdı hem de akıllara yeni soruları getirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla ekipler eşliğinde ormana giden Tina, arama çalışmalarına öncülük ediyor. Peki Tina, nasıl bu kadar bakımlı ve sağlıklı kalmıştı? Üzerinde durulan senaryolar değişti mi? Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 77. günde de devam ediyor. Berzeg ile ormana giden ve 74 gün sonra geri dönen doberman cinsi köpek Tina ise, bu sabah ekiplerle birlikte ormana gitti.
Ekiplere öncülük eden Tina, Armutlu Mahallesi kırsalında ekiplerle birlikte sahibi Korhan Berzeg'i arıyor. Kaybolduktan sonra Armutlu'ya geri dönen Tina'nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina'nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.
A Haber muhabiri Vedat Sezer, bölgeden aktardığı notlar ise şöyle:
Balıkesir Gönen'de Armutlu Mahallesi yakınlarında arama çalışmaları hız kazandı. 74 gün sonra eve dönen Korhan Berzeg'in köpeği Tina'ın boynuna takılan özel çiple birlikte arazide arama çalışmaları sürüyor. Tina'nın gelmesiyle soruşturma farklı bir boyut kazandı. Arama çalışmalarının 77. gününde Tina boynuna takılan çiple sahibi Korhan Berzeg'i arıyor.
Tina geri geldiğinde boynunda bir tasma vardı ve bu tasma inceleme yapılmak üzere alındı. O tasmanın üzerinde parmak izlerine bakılacak. Korhan Berzeg 17 Haziran sabahı ortadan kaybolmuştu. Arama çalışmaları 30 mahallede 300 KM bir alanda yapıldı. 300 kişilik bire ekip farklı noktalarda arama çalışmaları yaptı.
Tina'nın geri gelmesiyle arama çalışmaları farklı bir boyut kazandı. Tina'nın bulunduğu zaman temiz ve bakımlı olması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Tina çiple arama çalışmalarına katılarak sahibini bulmaya çalışıyor.
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönerek, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan ekonomist Korhan Berzeg'in, geçen 17 Haziran'da memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki yazlık evinden yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmasının üzerinden 75 gün geçti.
Berzeg ile birlikte kaybolan köpeği Tina ise önceki gün eve döndü. Mahalleli tarağından bulunan ve muhtar Hamin Erman tarafından koruma altına alınan Tina'nın fotoğrafı, Büyükada'da bulunan Angela Berzeg'e gönderdi.
Köpeğin Tina olduğunu teşhis eden Angela Berzeg, hemen mahalleye geldi. Aile, Tina ile hasret giderirken, ekipler ise kayıp Korhan Berzeg'e ulaşabilmek için Tİna'dan nasıl faydalanacakları konusunda çalışmalara başladı.
EKİPLERİ SAHİBİNE GÖTÜRECEK Mİ?
Özel eğitimli olan Tina'yı kullanarak, Korhan Berzeg'e ulaşmayı hedefleyen arama kurtarma ekipleri, bu yönde bir planlama yapıyor.
Dün Tina'yı da alarak mahalle çevresinde keşif ve deneme yapan jandarma ekipleri, yapılacak yeni planlamanın ardından, Tina ile birlikte geniş çaplı arama yapmaya hazırlanıyor. Tina, İngilizce komut almayı bildiği için, arama çalışmalarında da köpeğe İngilizce bilen uzman bir personel eşlik edecek. Tina'nın arama ekiplerini kayıp olan Korhan Berzeg'e götürüp götüremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.
DIŞKI ÖRNEKLERİNE BAKILACAK
Ayrıca Tina'nın kayıp olduğu 74 gün nasıl beslendiğini belirlemek için dışkı örnekleri alınarak, incelenecek. Buradan yola çıkarak nerelerde dolaştığı belirlenmeye çalışılacak.
ESRARENGİZ KAYIPTA SENARYOLAR DEĞİŞTİ
Cinayet büro amirliğinde 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Savaş Kurtbaba, cinayet ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi ve yeni ihtimalleri sıraladı:
- "İlk ve bana göre en güçlü ihtimal Korhan Hoca ve Tina kaçırıldı. Bir yerde tutulurken Tina kaçmayı başararak eve döndü. Köpeğin bakımlı ve kilo vermemiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.
- İkinci senaryo Korhan Hoca ve Tina kaçırıldıktan sonra bir yere götürüldü. Aklımıza getirmek istemiyoruz ama Korhan Hoca öldürüldü. Daha sonra da köpek bölgeye bırakıldı. Cinayet ihtimali gözardı edilmemeli.
- Üçüncü ve bana göre en zayıf ihtimal Korhan Hoca yürüyüş sırasında köpeğin de ulaşamayacağı bir yere düştü. Köpek uzun süre bekledi ancak herhangi bir hareket olmayınca umudunu yitirdi ve beklemekten vazgeçerek eve döndü."
HTS DÖKÜMÜ
Savaş Kurtbaba, bu tür durumlarda mutlaka yapılması gerekenleri de Hürriyet'e şöyle anlattı:
- "Eşin yaklaşık 6 aylık bir telefon dökümü, HTS raporlarının çıkartılıp tüm görüşmelerin saptanması lazım.
Bu zaman zarfında görüştüğü kişiler içerisinden Türkiye'ye giriş çıkış olmuş mu? Bu görüştüğü kişiler Türkiye'ye gelmiş mi gitmiş mi?
- Kaybolduğu evde de karanlık oda çalışması yani luminal inceleme yapılması gerekiyor."
'10 KÖPEKTEN İKİSİ ANCAK KURTULUR'
Cavidan Yurdakul (Köpek Eğitmeni): "Öyle görünüyor ki sahibiyle birlikte bir doğa yürüyüşüne çıktılar ve ormanda kayboldular. Sahibinin başına muhtemelen bir şey geldi. Köpeklerin koku duyusu çok güçlüdür ve hafızalarındaki kokuyu kolay kolay silmezler. Doğada ne varsa beslenerek hayatta kalmıştır ve koku duyusuyla evine geri gelmiştir. İnsanlar da nasıl ki zorlu koşullarda gerekirse idrarını içerek, böcek yiyerek hayatta kalıyor, o da öyle yapmıştır. Ancak bu dediğim öyle kolay bir şey değil. 74 gün sonra evine dönmek, günümüzde 10 köpekten ancak ikisinin başarabileceği bir şey. Yani çok önemli bir gelişme. Çok cevval bir köpek var karşımızda. Kendini zorlu şartlarda da fiziken güçlü tutabilecek, hayatta kalabilecek bir köpekmiş. Çünkü birçok köpek bu tür durumlarda donma ve panik yaşar. Ardından da kendini ava düşürür. Ya da panikle bir arabanın altına kalır. Ancak Tina oldukça güçlü karakterli bir köpekmiş. Zayıf bir halka gibi doğada dikkat çekmemiş, kaçan olmamış ve sürülere karşı kendini savunmuş. Öte yandan, cinsi gereği (doberman) güçlü bir köpek. Bir de muhtemelen bu tür şartlara uyumlu. Yani daha önce de doğada kalmış, kamplara gitmiş olabilir. Nasıl ki sokakta yaşayan bir çocuk diğer çocuklara göre daha az hasta olur, hayvanlar da böyle. Kısacası, zorlu koşullara alışık olabilir. Öte yandan, Tina evinden çok uzaklaşmamış da olabilir. Yani örneğin ormanda kayboldu ve evine gelmesi için 5 çıkış noktası vardı. Bu 74 günde tek tek onları denediği ve sonunda doğru yolu bulduğu için eve yeni varmış olabilir. Bu durumda Korhan Bey de evinden çok uzakta olmayabilir. Ancak 74 gün doğada insan bedeninin çürüme süresidir. Yani doğada başına bir şey geldiyse, çoktan yenilmiş, parçalanmış, çürümüş olabilir."
BESİLİ VE BAKIMLI
74 gün sonra esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan Tina'nın sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Köpeğin tüylerinin parlaması, bitkin ve kilo kaybının olmaması, alıkonulduğu ihtimalini ön plana çıkardı. Bakımının yapıldığı anlaşılan köpeğin bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.
TÜM ARAÇLAR MERCEK ALTINDA
Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor. Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan bölge de yeniden taranacak.
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