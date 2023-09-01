Bursa’da sokak ortasında kan donduran vahşet! Kaçmaya çalışan karısını defalarca bıçakladı

Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca (45) ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın (53), mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.