Bursa'da sokak ortasında kan donduran vahşet! Kaçmaya çalışan karısını defalarca bıçakladı
Bursa'da sokak ortasında kan donduran bir vahşet yaşandı. Hakkı Koca isimli cani koca, eşi Leyla Koca'yı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletti. Çiftin daha önce televizyonda katıldıkları programda da tartıştıkları ortaya çıktı.
Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca (45) ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın (53), mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı.
Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.
Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.
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