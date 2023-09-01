Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti! Bursa’da özel hastanede skandal teşhis
Bursa’da yaşayan Derya Kara, yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir hastaneden hayatı kararmış bir şekilde çıktığını belirtti. Ağrılarından dolayı apar topar 2 kere bıçak altına yatan Kara, yanlış teşhisten dolayı anneliğini kaybettiğini ve bununla beraber acılarından kurtulamadığını öne sürdü.
Bursa'da karın ağrısı şikayetiyle 6 Mayıs 2021 tarihinde özel bir hastaneye giden 41 yaşındaki Derya Kara, kadın doğum uzmanı tarafından muayene edildi. Yapılan tahliller ve muayenenin sonucunda küçük bir operasyon geçireceği söylenen Kara, ağrıları sebebiyle kabul etti. Rahim duvarının kazındığını ve patoloji için parça alındığını belirten Kara, doktorun 'hiçbir sorunun kalmadı' demesiyle rahat bir nefes aldı. Hafif ağrıları devam eden Kara, 10 gün sonra gelen patoloji sonucu ile dünyası başına yıkıldı. Doktorun kendisine patoloji sonuçlarına bakarak rahim kanseri olduğunu belirtmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Kara, iddialarını şöyle sürdürdü:
"Bana ameliyattan başka çarem olmadığı söylendi. Ağlaya ağlaya ameliyat olmaya karar verdim. Pandemi dönemi olduğu için başka hastanelerden de randevu alamıyordum. Doktora güvendim. Her iki yumurtalığımı ve rahimimi alacaktı. Ağrılarım devam ettiği için dayanamadım. Ameliyat kapısından girene kadar yalvardım. 'Nokta kadar bir ihtimal varsa rahimimi almayın, anne olmak istiyorum' dedim. Ameliyat öncesi sağ yumurtalığım temizdi. Sol yumurtalığımda 4,5 santimlik kist vardı. Ameliyattan çıktıktan sonra yumurtalığımın bir tanesinin iyi durumda olduğu söylenerek bırakıldığı söylendi. Aradan geçen kısa bir zaman sonunda ağrılarım dinmeyince tekrar muayene için gittim. Sol yumurtalığında 4,5 santim kistin olduğu söylendi. Ben o gün sağ yumurtalığımı alıp, sol kistli yumurtalığımın bırakıldığını öğrendim."
"ANNE OLMAK İSTEMİŞTİM"
Kanser olmadığını da o zaman öğrendiğini iddia eden Kara, "Bu patoloji sonuçlarına göre, adli tıp kurumu raporumda var. Ben ondan anne olmak istedim. Yalvardım. 'Kansersin' dedi. Anne olmak için beklerken, kanser olduğumu öğrendim. Sonuna kadar davacıyım. Onu asla affetmeyeceğim. Sonuna kadar da davamın arkasındayım" dedi.
DEVLET HASTANESİNDEKİ TESTLERLE GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
Ağrılarının ikinci ameliyattan sonra da geçmediğini belirten Kara, esas ağrının ise mideden olduğunu öğrenince şaşırdığını belirterek yaşadığı o günleri ise şu şekilde anlattı:
"Geçirdiğim 2 operasyona rağmen ağrılarım devam edince benim ameliyat yapan doktor bağırsaklarımda sorun gördüğünü ilaçlı tomografiye girmem gerektiğini söyledi. Benden, kolonoskopi ve endoskopi isteyince ben artık bu hastaneye para yatırmaktan gücüm kalmadığı için devlet hastanesinden randevu alarak bütün testleri yaptırdım. Orada bağırsaklarımda herhangi bir sorun olmadığını ve sağlıklı çalıştığını söylendi. Mide mikrobum çıktı. 15 günlük bir ilaç tedavisinin ardından bütün ağrılarımdan kurtuldum. Bütün sebep mide mikrobummuş, ben bu ağrıları sadece mide mikrobundan kaynaklı çekiyormuşum."
"BİR KADININ ANNE OLMA HAYALİ BİTİRİLDİ"
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Bazı meslekleri eleştirebiliyoruz. Mobilyayı yanlış tamir eden ustayı, buzdolabını yanlış tamir eden ustayı, fakat bazı mesleklerde, mesleki dayanışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kadının anne olma hayalinin önüne para için, sağını solunu bilmediği için vurdumduymazlık uygulayan bir doktora biz sivil toplum ekibi olarak geliriz. Bu hastanenin önünde bir kadına yapılan yanlışlığı, hoyratlığı gösteririz. Vicdansız insanı doktur yapmayın. Sol yumurtalığı alması gerekirken sağ yumurtalığı alan ya da medical bir tedavi mümkünken, bunu ameliyatla yapmak ve insan hayatını karartmak bir doktorun bir insanın işi değildir. Bunların kesinlikle takip edilip teşhir edilmesi gerekiyor. Bir kadının, bir annenin hayatının karartılması anne olma hayallerinin bitirilmesi, neye mal olmuş, bedeline kadarmış. Şuanda mahkemede devam ediyor, onu da hep birlikte göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Hastane yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?
- Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...
- Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
- VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...
- İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM aktüel 8 Eylül 2023 kataloğu yayınladı! Hafta BİM’e 34.75 TL’den başlayan fiyatlara hurç modelleri geliyor
- SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
- Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
- Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyatları
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman 2023? Yalı Çapkını 2. sezon Eylül'ün kaçında başlayacak? 37. bölüm fragmanı...
- Renault Eylül ayı sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını belirledi! İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…
- Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...