Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti! Bursa’da özel hastanede skandal teşhis

"ANNE OLMAK İSTEMİŞTİM"

Kanser olmadığını da o zaman öğrendiğini iddia eden Kara, "Bu patoloji sonuçlarına göre, adli tıp kurumu raporumda var. Ben ondan anne olmak istedim. Yalvardım. 'Kansersin' dedi. Anne olmak için beklerken, kanser olduğumu öğrendim. Sonuna kadar davacıyım. Onu asla affetmeyeceğim. Sonuna kadar da davamın arkasındayım" dedi.

DEVLET HASTANESİNDEKİ TESTLERLE GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Ağrılarının ikinci ameliyattan sonra da geçmediğini belirten Kara, esas ağrının ise mideden olduğunu öğrenince şaşırdığını belirterek yaşadığı o günleri ise şu şekilde anlattı: