Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

ÖZEL HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİNDE İLAVE ÜCRET TALEP EDİLİR Mİ?

SGK ile sözleşmeli, sözleşmesiz hastanelerin sunduğu acil sağlık hizmetlerinden katılım payı, ilave ücret alınmaz. Başka bir hastaneden sevk veya 112 acil servis tarafından ambulansla özel hastaneye getirilme gibi durumlarda da tedavi masrafını SGK karşılar. Hekim değerlendirmesinde acil durum kabul edilmeyen hallerde ise ilave ücret istenebilir. Özel hastanelerin ilave ücret oranları konusunda da vatandaşı bilgilendirme, tutarları gösteren tabelayı herkesin göreceği yere asma zorunluluğu bulunuyor. İlave ücrete ilişkin hasta ya da yakınlarının yazılı onayının alınması gerekiyor. İşlem sonrası herhangi bir gerekçe ile ilave ücret istenemez.