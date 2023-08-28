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Haberler Galeri Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

Sağlıkta, acil sağlık hizmetleri, ilave ücretler, katılım payı uygulaması 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle özel hastanelerin acil servislerde bile çıkardığı yüksek faturalar, ilave ücretler en çok tartışılan konuların başında geliyor. 85 milyonu ilgilendiren ve bilinmesi gereken düzenlemeler derlendi. İşte "Acil sağlık hizmeti, katılım payı, ilave ücret" rehberi...

Sabah
Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 06:28
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Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

Özel hastanelerin acil servislerinde sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmamak için sağlık hizmetlerinde sosyal hakları iyi bilmek gerekiyor. Özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen oranların üzerinde ilave ücret talep etmesi suç teşkil ediyor.

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Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

Özel hastaneler ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak, kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorunda. Bu ücretlere ilişkin hasta ve veya yakınlarının yazılı onayının alınması zorunluluğu bulunuyor.

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Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

Acil servise başvuran kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmıyor, acil servislere başvuruda katılım payı ödenmiyor. Geliri düşük olan vatandaşlardan kesilen katılım payları da iade ediliyor. Enjeksiyon (iğne) yaptırmak acil hal kapsamına girmiyor.

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Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

Hastanede mağduriyet yaşamamak için sosyal güvenlik, sağlık hizmetlerinde merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...

ÖZEL HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİNDE İLAVE ÜCRET TALEP EDİLİR Mİ?
SGK ile sözleşmeli, sözleşmesiz hastanelerin sunduğu acil sağlık hizmetlerinden katılım payı, ilave ücret alınmaz. Başka bir hastaneden sevk veya 112 acil servis tarafından ambulansla özel hastaneye getirilme gibi durumlarda da tedavi masrafını SGK karşılar. Hekim değerlendirmesinde acil durum kabul edilmeyen hallerde ise ilave ücret istenebilir. Özel hastanelerin ilave ücret oranları konusunda da vatandaşı bilgilendirme, tutarları gösteren tabelayı herkesin göreceği yere asma zorunluluğu bulunuyor. İlave ücrete ilişkin hasta ya da yakınlarının yazılı onayının alınması gerekiyor. İşlem sonrası herhangi bir gerekçe ile ilave ücret istenemez.