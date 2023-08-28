28 Ağustos 2023, Pazartesi
Özel hastanelerdeki yüksek faturalar tartışma konusu! 85 milyonu ilgilendiren düzenleme | Acil serviste para isterlerse...
Sağlıkta, acil sağlık hizmetleri, ilave ücretler, katılım payı uygulaması 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle özel hastanelerin acil servislerde bile çıkardığı yüksek faturalar, ilave ücretler en çok tartışılan konuların başında geliyor. 85 milyonu ilgilendiren ve bilinmesi gereken düzenlemeler derlendi. İşte "Acil sağlık hizmeti, katılım payı, ilave ücret" rehberi...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 06:28
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