Kocaeli’de korkunç kaza! TIR’ın altına girdi: 1 ölü

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Aytekin'in cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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