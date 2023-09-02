Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi: 1 ölü
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde bir otomobil aynı yönde seyir halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde aynı yönde seyir halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin (24), hayatını kaybetti.
Kaza geç saatlerde Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Furkan Aytekin yönetimindeki 34 KK 5228 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz Deniz idaresindeki 52 K 6062 plakalı TIR'a çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girerken araçlar yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Furkan Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Aytekin'in cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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