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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç açık cezaevine mi alındı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç açık cezaevine mi alındı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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