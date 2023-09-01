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Bursa'da sokak ortasında kan donduran vahşet! Kaçmaya çalışan karısını defalarca bıçakladı

DHA
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Giriş: 01.09.2023 12:55
Bursa'da sokak ortasında kan donduran bir vahşet yaşandı. Hakkı Koca isimli cani koca, eşi Leyla Koca'yı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletti. Çiftin daha önce televizyonda katıldıkları programda da tartıştıkları ortaya çıktı.
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