Bursa'da sokak ortasında kan donduran vahşet! Kaçmaya çalışan karısını defalarca bıçakladı

Bursa'da sokak ortasında kan donduran bir vahşet yaşandı. Hakkı Koca isimli cani koca, eşi Leyla Koca'yı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletti. Çiftin daha önce televizyonda katıldıkları programda da tartıştıkları ortaya çıktı.

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