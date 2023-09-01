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Edirne'de göçmen operasyonu: 63 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Edirne’de göçmen operasyonu: 63 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 63 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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