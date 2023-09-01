AK Partili ailenin kapısına bıçaklarla dayandılar! HDP’li yalanına sarılıp darbettiler! Genç kızdan yardım çağrısı

"KAPILARININ ÖNÜNDE BİZİ BIÇAKLARLA BEKLİYORLAR"

Biz seçim zamanından beri Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklediğimiz için yemediğimiz hakaret ve darp kalmadı. Bundan tam bir hafta öncesinde bizim komşumuz olan kadın ve arkadaşları annemi darp ettiler. Dün de yine aynı şekilde bizi darp eden kadın ve kafe çalışanların saldırısına uğradık. Şu an evimizin giremiyoruz, kapımızın önünde bizi bıçaklarla bekleyip tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.