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AK Partili ailenin kapısına bıçaklarla dayandılar! HDP'li yalanına sarılıp darbettiler! Genç kızdan yardım çağrısı

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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AK Partili ailenin kapısına bıçaklarla dayandılar! HDP’li yalanına sarılıp darbettiler! Genç kızdan yardım çağrısı

İstanbul Kartal'da elinde beyzbol sopası ile AK Partili bir anneyi ve kızını darp eden kişi, kamerayı görmesinin ardından 'algı' oyunu yaparak 'Bunlar HDP'li... AK Parti'liyiz diye bize saldırıyorlar' ifadelerini kullandı. Olayın günyüzüne çıkmasının ardından sosyal medya hesabından darp edilen kadının kızı, "Videoda gördüğünü gibi AK Partili olduğumuz için bize saldırıyorlar diyor. Bizim HDP'li olduğumuzu söylüyor. Kamerayı gördükleri için konuyu çarpıtma çalışıyorlar." dedi. Konuşmasının devamında ise yardım talebinde bulunan kadın, "Şu an evimizin giremiyoruz, kapımızın önünde bizi bıçaklarla bekleyip tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kartal'da elinde beyzbol sopası ile sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş diye anne ve çocuğa darp edildi.

HDP'Lİ YALANINA SARILIP DARBETTİLER

Darp edilen kadının çocuğu eline telefonu alıp kameraya açtığında, karşı taraf algı yaparak yaptığını meşrulatırmak adına 'Bunlar HDP'li... AK Parti'liyiz diye bize saldırıyorlar' ifadelerini kullandı ve çevreden destek görmeye çalıştı.

KAMERAYI GÖRÜNCE AK PARTİLİYE BÜRÜNDÜ!

Olayın ardından sosyal medyadan hesabından paylaşım yapan kadın, "Videoda gördüğünü gibi AK Partililere saldırıyorlar diyor. Bize HDP'li diyor... Kamerayı gördükleri için konuyu çarpıtma çalışıyorlar.

"KAPILARININ ÖNÜNDE BİZİ BIÇAKLARLA BEKLİYORLAR"

Biz seçim zamanından beri Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklediğimiz için yemediğimiz hakaret ve darp kalmadı. Bundan tam bir hafta öncesinde bizim komşumuz olan kadın ve arkadaşları annemi darp ettiler. Dün de yine aynı şekilde bizi darp eden kadın ve kafe çalışanların saldırısına uğradık. Şu an evimizin giremiyoruz, kapımızın önünde bizi bıçaklarla bekleyip tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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