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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli ve Sakarya...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli ve Sakarya...

Eylül ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmininde yurt genelinde sıcak havaların süreceği görülürken çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA....

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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