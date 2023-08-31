Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli ve Sakarya...

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA....

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.