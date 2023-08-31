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Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Ankara'da 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

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