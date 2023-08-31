İstanbul'da 5 ilçede elektrikli skuter kararı! Hız sınırı düşürüldü
Son dakika haberine göre İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan skuter hız sınırı 12 buçuk km'ye indirildi.
UKOME toplantısında servis hizmeti veren özel okulların, özel hizmet veren servislerin UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.
E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 kilometre olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi. Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.
SKUTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ
E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.
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