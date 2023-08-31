İstanbul’da 5 ilçede elektrikli skuter kararı! Hız sınırı düşürüldü

SKUTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.

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