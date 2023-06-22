22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı! Sapkın zihinden cinayet çağrısı...

Sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı! Sapkın zihinden cinayet çağrısı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
ABONE OL
Sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı! Sapkın zihinden cinayet çağrısı...

Her ilde tim kuracağını belirterek cinayet çağrısında bulunan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı. Arslan, “Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın.” ifadelerini kullanmıştı.

Paw Guards'ın yöneticisi "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit eden Burak Arslan gözaltına alındı.

Paw Guards'ın sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğunu öne süren yöneticisi Burak Arslan, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı.

Arslan, her ilde sokak hayvanlarına müdahale edenlere saldıracak ekipler kuracağını açıklamıştı.

Öte yandan Arslan, "Boksör de istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi zaten çok katılmak istiyordu. Onunla beraber başlayacağız. 10'ar kişilik şehir ekipleri kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Timler oluşturulacak.

Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan'ın skandal sözlerine tepki yağmıştı. Vatandaşlar "Canavarlaşmış insan bozuntusunu halkı korkutma!", "Çözüm bu mu olmadı pes!", "Resmen devleti yok sayıyor.","Köpekleri para makinesi olarak gören sözde hayvansever!", "Bu kişi alenen suç örgütü kuruyor!" ve "PawguardsTerörü durdurulsun." şeklinde tepki göstermişti.

Arslan'ın sosyal medya hesabında başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan açıklamalar yaptığı biliniyor. Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA