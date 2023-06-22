Sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı! Sapkın zihinden cinayet çağrısı...

Öte yandan Arslan, "Boksör de istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi zaten çok katılmak istiyordu. Onunla beraber başlayacağız. 10'ar kişilik şehir ekipleri kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Timler oluşturulacak.

Bu timler herhangi bir olay olduğunda atıyorum; Antalya'da bir köpek arabanın peşine çekilmeye başlandıysa Antalya'dan o ekip anında o gece bu konuya müdahale edecek. Ve bunu bu hafta başlatıyorum. Devlet büyüklerim de affetsin beni. Yapabilecek bir şeyim yok. Gerekiyorsa beni de alsınlar atsınlar içeriye" şeklinde konuşmuştu.