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30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Ancak, vatandaşlar kargo firmalarının bu özel günde çalışıp çalışmayacağı konusunda merak içinde bulunuyorlar. Kargo firmaları genellikle resmi tatillerde kısıtlı bir hizmet sunsa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da önemli bölgelerde ve şehir merkezlerinde belirli şubeleri açık tutma eğilimindedir. İşte merak edilenlerin cevabı...

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olarak ilan edilen bu özel günde ise vatandaşlar daha öncesinde verdikleri siparişlere ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor. Yani tatil münasebeti ile kargo firmalarının 30 Ağustos Zafer bayramında çalışıp çalışmayacağını, çalışacaksa şayet yarım gün mü çalışacağını araştırmaya başladı. Peki Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo kapalı mı olacak?

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA KARGOLAR KAPALI MI OLACAK?

Resmi tatil münasebeti ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. Daha öncesinde sipariş verip ve kargo bekleyen vatandaşlar için kargo firmaları bir sonraki gün dağıtım işlemine yeniden başlayacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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