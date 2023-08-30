30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu
30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Ancak, vatandaşlar kargo firmalarının bu özel günde çalışıp çalışmayacağı konusunda merak içinde bulunuyorlar. Kargo firmaları genellikle resmi tatillerde kısıtlı bir hizmet sunsa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da önemli bölgelerde ve şehir merkezlerinde belirli şubeleri açık tutma eğilimindedir. İşte merak edilenlerin cevabı...
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olarak ilan edilen bu özel günde ise vatandaşlar daha öncesinde verdikleri siparişlere ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor. Yani tatil münasebeti ile kargo firmalarının 30 Ağustos Zafer bayramında çalışıp çalışmayacağını, çalışacaksa şayet yarım gün mü çalışacağını araştırmaya başladı. Peki Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo kapalı mı olacak?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA KARGOLAR KAPALI MI OLACAK?
Resmi tatil münasebeti ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. Daha öncesinde sipariş verip ve kargo bekleyen vatandaşlar için kargo firmaları bir sonraki gün dağıtım işlemine yeniden başlayacak.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı
- Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!
- MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?
- Mavi Ay nedir, Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Süper Mavi Ay dolunayı ne demek, ne sıklıkla görülür?
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?
- Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!
- Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...
- Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
- Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?