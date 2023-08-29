30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...
"30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos'ta bankaların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Zafer Bayramı nedeniyle yarın, birçok kurumda resmi tatil uygulaması olacak. İşte, detaylar...
"30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa süre kala bankada işlem yapacak olan kişiler, konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, 30 Ağustos'ta bankaların durumu...
30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Çarşamba günü bankalar Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek.
30 AĞUSTOS'TA BANKALARDA EFT YAPILABİLECEK Mİ?
30 Ağustos'ta FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara geçecek.
30 AĞUSTOS'TA EFT, HAVALE YAPILABİLİR Mİ?
Çarşamba günü EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2023 Perşembe günü ulaştırabilecekler.
Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor. Çarşamba günü aynı şekilde bankalar gibi kargolar, PTT'ler ve diğer birçok kurum da hizmet vermeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu
- 30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...
- Kullanmadan hemen çöpe atın! Canan Karatay 'Ne bakteri kalır ne virüs' diyerek uyardı! Böyle temizlerseniz...
- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 29 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Molde maçı Exxen'de mi, hangi kanalda?
- Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ağustos bugün var mı, yok mu? ATV yayın akışı...
- 4A 4B'lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...
- AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023? aosogrenci.anadolu.edu.tr
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?
- Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?
- Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...
- Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı