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30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...

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Giriş Tarihi: 29.08.2023
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30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...

"30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos'ta bankaların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Zafer Bayramı nedeniyle yarın, birçok kurumda resmi tatil uygulaması olacak. İşte, detaylar...

"30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa süre kala bankada işlem yapacak olan kişiler, konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, 30 Ağustos'ta bankaların durumu...

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Çarşamba günü bankalar Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek.

30 AĞUSTOS'TA BANKALARDA EFT YAPILABİLECEK Mİ?

30 Ağustos'ta FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara geçecek.

30 AĞUSTOS'TA EFT, HAVALE YAPILABİLİR Mİ?

Çarşamba günü EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2023 Perşembe günü ulaştırabilecekler.

Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor. Çarşamba günü aynı şekilde bankalar gibi kargolar, PTT'ler ve diğer birçok kurum da hizmet vermeyecek.

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