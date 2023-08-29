30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...

Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor. Çarşamba günü aynı şekilde bankalar gibi kargolar, PTT'ler ve diğer birçok kurum da hizmet vermeyecek.