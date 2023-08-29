İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kazada yeni doğan kız çocuğu E.K., Ö.K. (6), M.G. (20), Ö.L. (20), Y.E.B. (25), S.L.K (27) ve B.K. (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilin içinden çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.