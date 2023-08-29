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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Çankırı-Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Çankırı'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Çankırı-Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.B. (25) idaresindeki 18 DR 181 plakalı Tofaş marka otomobil karşı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 06 GDD 93 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada yeni doğan kız çocuğu E.K., Ö.K. (6), M.G. (20), Ö.L. (20), Y.E.B. (25), S.L.K (27) ve B.K. (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilin içinden çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü. Karayolları ekipleri ise kaza yerinde kumlama çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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