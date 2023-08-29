İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Çankırı-Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.
Çankırı'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kazada yeni doğan kız çocuğu E.K., Ö.K. (6), M.G. (20), Ö.L. (20), Y.E.B. (25), S.L.K (27) ve B.K. (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilin içinden çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
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