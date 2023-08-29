İstiklal Caddesi’nde Burger King çalışanlarından müşteriye meydan dayağı! Cüzdanını unutunca...

Taksim'de bulunan Burger King'e çocuklarına dondurma almaya giren baba, ödeme yaparken cüzdanını unuttuğunu ve telefonla ödeme yapabileceğini söylemesi üzerine çalışanlar tarafından meydan dayağı atıldı.

3 çocuğu yanında olan baba, çocuklarının ve eşinin yanında darp edildi. Çocuklarının çığlık sesleri caddeyi inlettiği olayda çevredeki vatandaşlar çalışanlara tepki gösterirken yaşanılan o anlar kameralara yansıdı.