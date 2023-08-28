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MSB: Pençe Kilit'te Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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MSB: Pençe Kilit’te Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık şehit oldu

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı, Pençe–Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın şehit düştüğünü açıkladı.

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