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Karı-kocanın kulaklık kavgası: Yüzüne tabak fırlatarak darbetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Karı-kocanın kulaklık kavgası: Yüzüne tabak fırlatarak darbetti

Üsküdar'da çocuklarının gözü önünde birbirine giren karı-kocanın kulaklık kavgası duyanları şoke etti. Karısının kendisinden tiksindiğini düşünen adam, önce eşini öldürmekle tehdit etti, sonra da yüzüne tabak fırlatarak darbetti. Mağdur kadının şikayeti sonucu Adnan S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Uzun yıllardır süren birlikteliklerini 3 çocukla taçlandıran Aydın S.(44) ve Handan S.(35)'nin evliliğine kablolu kulaklık tüy dikti. 6 şubat günü evde otururken kulaklığını bulamayan Aydın S., iddiaya göre eşinden kendi kulaklığını vermesini istedi. Handan S.'nin kulaklığın kişisel bir eşya olduğunu söylemesiyle karı koca arasındaki kavganın fitili ateşlendi.

TİKSİNTİ PARANOYASIYLA SALDIRDI
İddiaya göre eşinin kulaklığını vermemesi üzerine kendisinden tiksindiğini düşünen Adnan S. çılgına döndü. Aniden sinirlenen Adnan S., hakaret ve tehditler savurmaya başladı.

Çocuklarına aldırmadan karısına küfürler yağdıran adam, "Allah senin belanı versin, seni de aileni de öldüreceğim, elimde kalacaksın" diyerek Handan S.'nin üzerine yürüdü. Bununla da yetinmeyen saldırgan adam, önce masadaki meyve tabağını eşinin yüzüne fırlattı, sonra da saçlarından tutarak yerde sürükledi.

KULAKLIK KAVGASI SAVCILIĞA TAŞINDI
Çocukların anne babalarının kavgalarından korkarak araya girmeleri sonucu olay yatışırken kocası tarafından ağır hakaretlere maruz kalarak darp edilen Handan S., savcılığa koştu. Yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi hakkında suç duyurusunda bulunan kadının şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Bu kapsamda savcılık, tanık sıfatıyla ikilinin ortak çocukları olan Ersoy S.'nin de ifadesine başvurdu. 16 yaşındaki genç, olay günü anne ve babası arasında kulaklık nedeniyle kavga çıktığını, tartışma esnasında babasının annesine meyve tabağı fırlatıp, saldırıp, saçını çektiğini, ayrıca babasının annesine "Seni öldüreceğim, o...u" dediğini duyduğunu anlattı.

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