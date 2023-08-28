Karı-kocanın kulaklık kavgası: Yüzüne tabak fırlatarak darbetti

ÇOCUKLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Bu kapsamda savcılık, tanık sıfatıyla ikilinin ortak çocukları olan Ersoy S.'nin de ifadesine başvurdu. 16 yaşındaki genç, olay günü anne ve babası arasında kulaklık nedeniyle kavga çıktığını, tartışma esnasında babasının annesine meyve tabağı fırlatıp, saldırıp, saçını çektiğini, ayrıca babasının annesine "Seni öldüreceğim, o...u" dediğini duyduğunu anlattı.

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