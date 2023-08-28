Ankara’da feci kaza! Önce trafik levhasına sonra duvara çarparak durabildi: 5 yaralı

Trafikte seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu. Otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.