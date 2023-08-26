26 Ağustos 2023, Cumartesi
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SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu bildirdi.

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