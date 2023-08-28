İşte Diyarbakı’daki arazi çatışmasının bilinmeyenleri! Gözlerini bile kırpmadan kan döktüler

"Buradan Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyorum" çağrısında bulunan Alyamaç, "Cumhurbaşkanım; siz, 85 milyonun cumhurbaşkanısınız. Her olayda ilk koşan sizsiziniz. Buradan bir kardeşiniz olarak, bir vatandaşınız olarak sizden yardım rica ediyorum. Bu firarilerin yakalanması lazım. Bu çok önemli. Hem bu olayların tekrar yaşanmaması için, hem de tehditlerin devam etmemesi için. Hem sosyal medyada, hem bölgede kulağımıza çok fazla tehdit mesajları geliyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Hiçbir silahlı mücadele doğru değildir. Ne olursa olsun bu olayın biran önce kapanması lazım. Firarilerin biran önce yakalanmasını talep ediyoruz devlet yetkililerimizden." şeklinde konuştu.