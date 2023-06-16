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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı 9 cana mal oldu! Katliamı 'yangın' tetikledi: İşte olayın perde arkası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı 9 cana mal oldu! Katliamı ’yangın’ tetikledi: İşte olayın perde arkası

Bismil’de dün sabah iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada dokuz kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kırsal Serçeler Mahallesi'nde dün sabah iki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk olarak altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan bazı yaralıların da kurtarılamadığı belirtilerek ölenlerin sayısının dokuza yükseldiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki kişinin de tedavisi sürüyor.

'YANGIN' DETAYI
Tarla sürme nedeniyle başlayan tartışmanın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Arazilerden yükselen duman objektiflere yansıdı. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Jandarma helikopteriyle de havadan su atılarak söndürme çalışmalarına destek verildi.

KURŞUN İZLERİ
Olay yeri inceleme ekipleri, metal dedektörüyle arazide mermi ararken, olay yerinde bulunan traktördeki kurşun izleri ise kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti.

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı.

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