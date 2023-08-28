Çınarcık Barajı’nda korkutan manzara! Balık ölümlerinin sebebi ne?

Çevre Mühendisi Özge Sivrioğlu da "İhtimaller üzerine durursak, suyun içerisindeki oksijen azalmasından, sıcaklıklardan kaynaklanabilir. Daha büyük bir etki olarak bir kirletici maddenin suya gelmesi ve bu balıkların zehirlenerek ölmesi de olabilir. Bunların araştırılması ve buna göre bir değerlendirme yapılması gerekiyor ve bunların sonucunda da gerekli işlemlerin uygulanmalıdır" diye konuştu

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